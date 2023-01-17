Василий Евсевиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1670
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1708
Сын: Тимофей Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1717
Сын: Ермолай Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1718
Дочь: Анна Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно