Василий Евсевиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий Евсевиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1670

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1708

Сын: Тимофей Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Толстокосово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1717

Сын: Ермолай Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Толстокосово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1718

Дочь: Анна Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Толстокосово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Толстокосово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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