(Филькина (вд. солд.)) Екатерина Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1861
Дата смерти25.10.1899
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.?.1894
Рождение ребёнка
03.01.1896
Отец ребёнка: Старкин Данил Иванович
Рождение ребёнка
Около 1898
Дочь: Дарья Даниловна
Отец ребёнка: Старкин Данил Иванович
Смерть
25.10.1899
Причина смерти: от не правильных родов