(Филькина (вд. солд.)) Екатерина Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Филькина (вд. солд.)) Екатерина Захаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1861

Дата смерти

25.10.1899

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1868 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.?.1894

Муж: Старкин Данил Иванович

Рождение ребёнка
03.01.1896

Сын: Старкин Павел Данилович

Отец ребёнка: Старкин Данил Иванович

Рождение ребёнка
Около 1898

Дочь: Дарья Даниловна

Отец ребёнка: Старкин Данил Иванович

Смерть
25.10.1899
Причина смерти: от не правильных родов
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