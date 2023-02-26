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Иван Прокопов

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Место рождения

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1752

Дата смерти

01.10.1807

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: ?

Мать: ?

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
01.10.1807
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
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