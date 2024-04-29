Самохвалов Михаил Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСамохвалов Михаил

Самохвалов Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1927 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Левинсон) Малка Львовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Левинсон) Малка Львовна

Смерть
Неизвестно

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