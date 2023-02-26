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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1744 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Марфа Семёнова

Отец ребёнка: Скытев Семён Иосифов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Агафия Семёнова

Отец ребёнка: Скытев Семён Иосифов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скытев Семён Иосифов

Смерть
Неизвестно
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