Новогородова Анна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1898
Сын: Новогородов Прокопий Филиппович
Отец ребёнка: Новогородов Филипп Панфилович
Рождение ребёнка
1900
Дочь: (Новогородова) Мария Филипповна
Отец ребёнка: Новогородов Филипп Панфилович
Рождение ребёнка
1902
Дочь: (Новогородова) Екатерина Филипповна
Отец ребёнка: Новогородов Филипп Панфилович
Рождение ребёнка
1904
Дочь: (Новогородова) Лариса Филипповна
Отец ребёнка: Новогородов Филипп Панфилович
Рождение ребёнка
1906
Сын: Новогородов Николай Филиппович
Отец ребёнка: Новогородов Филипп Панфилович
Смерть
Неизвестно