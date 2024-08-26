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Новогородова Анна Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Бучнево, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новогородов Филипп Панфилович

Рождение ребёнка
1898

Сын: Новогородов Прокопий Филиппович

Отец ребёнка: Новогородов Филипп Панфилович

Бучнево, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1900

Дочь: (Новогородова) Мария Филипповна

Отец ребёнка: Новогородов Филипп Панфилович

Бучнево, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1902

Дочь: (Новогородова) Екатерина Филипповна

Отец ребёнка: Новогородов Филипп Панфилович

Бучнево, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1904

Дочь: (Новогородова) Лариса Филипповна

Отец ребёнка: Новогородов Филипп Панфилович

Бучнево, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Новогородов Николай Филиппович

Отец ребёнка: Новогородов Филипп Панфилович

Бучнево, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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