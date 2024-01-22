(Фокина(Сидорова)) Апросинья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Фокина(Сидорова)) Апросинья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1745

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фокин(Сидоров) Фёдор (Старший)

Рождение ребёнка
01.01.1765

Сын: Фокин Василий Фёдорович

Отец ребёнка: Фокин(Сидоров) Фёдор (Старший)

Рождение ребёнка
01.01.1768

Сын: Фокин(Сидоров) Пётр Фёдорович

Отец ребёнка: Фокин(Сидоров) Фёдор (Старший)

Рождение ребёнка
01.01.1776

Сын: Фокин Василий Младший

Отец ребёнка: Фокин(Сидоров) Фёдор (Старший)

Рождение ребёнка
01.01.1777

Сын: Фокин Михаил Фёдорович

Отец ребёнка: Фокин(Сидоров) Фёдор (Старший)

Рождение ребёнка
1777

Дочь: (Фокина) Мария Федоровна

Отец ребёнка: Фокин(Сидоров) Фёдор (Старший)

Рождение ребёнка
01.01.1785

Дочь: (Фокина) Пелагея Федоровна

Отец ребёнка: Фокин(Сидоров) Фёдор (Старший)

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