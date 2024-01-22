(Фокина(Сидорова)) Апросинья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1745
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1765
Отец ребёнка: Фокин(Сидоров) Фёдор (Старший)
Рождение ребёнка
01.01.1768
Сын: Фокин(Сидоров) Пётр Фёдорович
Отец ребёнка: Фокин(Сидоров) Фёдор (Старший)
Рождение ребёнка
01.01.1776
Отец ребёнка: Фокин(Сидоров) Фёдор (Старший)
Рождение ребёнка
01.01.1777
Отец ребёнка: Фокин(Сидоров) Фёдор (Старший)
Рождение ребёнка
1777
Дочь: (Фокина) Мария Федоровна
Отец ребёнка: Фокин(Сидоров) Фёдор (Старший)
Рождение ребёнка
01.01.1785
Дочь: (Фокина) Пелагея Федоровна
Отец ребёнка: Фокин(Сидоров) Фёдор (Старший)