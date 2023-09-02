Луткова (Мордасова) Ксения Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1842
Отец: Поворин Алексей Михеевич
Ксения Алексеевна Мордасова - падчерица Алексея Михеевича Поворина.
Бракосочетание
11.02.1859
Рождение ребёнка
24.06.1861
Отец ребёнка: Лутков Авксентий Аверьянович
Рождение ребёнка
06.07.1863
Дочь: Луткова Ольга Авксентьевна
Отец ребёнка: Лутков Авксентий Аверьянович
Рождение ребёнка
30.07.1867
Сын: Лутков Василий Авксентьевич
Отец ребёнка: Лутков Авксентий Аверьянович
Рождение ребёнка
01.06.1869
Дочь: Луткова Акилина Авксентьевна
Отец ребёнка: Лутков Авксентий Аверьянович
Рождение ребёнка
24.06.1872
Отец ребёнка: Лутков Авксентий Аверьянович
Смерть
Неизвестно