Луткова (Мордасова) Ксения Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Луткова (Мордасова) Ксения Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842

Отец: Поворин Алексей Михеевич

Мать: не указана

Ксения Алексеевна Мордасова - падчерица Алексея Михеевича Поворина.
Бракосочетание
11.02.1859

Муж: Лутков Авксентий Аверьянович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.06.1861

Сын: Лутков Иван Авксентьевич

Отец ребёнка: Лутков Авксентий Аверьянович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.07.1863

Дочь: Луткова Ольга Авксентьевна

Отец ребёнка: Лутков Авксентий Аверьянович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
30.07.1867

Сын: Лутков Василий Авксентьевич

Отец ребёнка: Лутков Авксентий Аверьянович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.06.1869

Дочь: Луткова Акилина Авксентьевна

Отец ребёнка: Лутков Авксентий Аверьянович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.06.1872

Сын: Лутков Петр Авксентьевич

Отец ребёнка: Лутков Авксентий Аверьянович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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