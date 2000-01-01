Губарь Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губарь Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1957

Дата смерти

1987

Пол

Мужской

Отец

1929 г.р.

Мать

1929 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957

Отец: Губарь Алексей

Мать: Губарь Зоя

Смерть
1987
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