Губарь (Шашкина) Зоя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губарь (Шашкина) Зоя

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1929 г.р.

Дети

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1957

Сын: Губарь Александр

Отец ребёнка: Губарь Алексей

Рождение ребёнка
1957

Сын: Губарь Николай

Отец ребёнка: Губарь Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Губарь Алексей

Смерть
Неизвестно
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