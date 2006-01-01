Губарь (Шашкина) Зоя
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1929
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1957
Сын: Губарь Александр
Отец ребёнка: Губарь Алексей
Рождение ребёнка
1957
Сын: Губарь Николай
Отец ребёнка: Губарь Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Губарь Алексей
Смерть
Неизвестно