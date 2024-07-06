Ярохин (Ерохов) Тимофей Андреевич
Место рождения
Дата рождения19.02.1868 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1868 ст.
Крещение
20.02.1868 ст.
Восприемники крестьяне-собственники жители села Очкино Власий Павлов Ижога и Стефанида Варфаламеева дочь Валькова.
Бракосочетание
09.11.1894 ст.
Поручители по жениху: крестьяне собственники села Очкино Александр Иосифов Синельник и Мин Порфирьев Куцый. По невесте: крестьяне собственники села Очкино Павел Емельянов Тарасенок и Роман Николаев Яр... Показать все
Рождение ребёнка
01.10.1895 ст.
Дочь: (Ярохина - Ерохова) Устиния Тимофеевна
Мать ребёнка: Ярохина (Жорова) Марфа Косьмина (Кузьминична)
Место жительства
С 1897
Между 01.1897 и 05.1897 переехали сразу четыре семьи братьев Жоров Степан Косьмин, Семён Косьмин, Иван Косьмин, двух сестер Марфы Косьминой и Дарьи Косьминой и их мать Васса (Василиса) Герасимовна. Ис... Показать все
Рождение ребёнка
27.10.1897 ст.
Сын: Ярохин (Ерохов) Яков Тимофеевич
Мать ребёнка: Ярохина (Жорова) Марфа Косьмина (Кузьминична)
Рождение ребёнка
07.07.1905 ст.
Дочь: (Ярохина - Ерохова) Ольга Тимофеевна
Мать ребёнка: Ярохина (Жорова) Марфа Косьмина (Кузьминична)
Рождение ребёнка
12.06.1907 ст.
Дочь: (Ярохина - Ерохова) Анна Тимофеевна
Мать ребёнка: Ярохина (Жорова) Марфа Косьмина (Кузьминична)
Рождение ребёнка
04.09.1909 ст.
Сын: Ярохин (Ерохов) Иван Тимофеевич
Мать ребёнка: Ярохина (Жорова) Марфа Косьмина (Кузьминична)
Смерть
Неизвестно