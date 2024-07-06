Ярохин (Ерохов) Тимофей Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярохин (Ерохов) Тимофей Андреевич

Место рождения

Очкино, Сумська область

Дата рождения

19.02.1868 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1868 ст.

Отец: Ярохин Андрей Григорьевич

Мать: Ярохина (Синельник) Елизавета Сидоровна

Очкино, Сумська область
Крещение
20.02.1868 ст.
Очкино, Сумська область
Восприемники крестьяне-собственники жители села Очкино Власий Павлов Ижога и Стефанида Варфаламеева дочь Валькова.
Бракосочетание
09.11.1894 ст.

Жена: Ярохина (Жорова) Марфа Косьмина (Кузьминична)

Очкино, Сумська область
Поручители по жениху: крестьяне собственники села Очкино Александр Иосифов Синельник и Мин Порфирьев Куцый. По невесте: крестьяне собственники села Очкино Павел Емельянов Тарасенок и Роман Николаев Яр... Показать все
Рождение ребёнка
01.10.1895 ст.

Дочь: (Ярохина - Ерохова) Устиния Тимофеевна

Мать ребёнка: Ярохина (Жорова) Марфа Косьмина (Кузьминична)

Очкино, Сумська область
Место жительства
С 1897
Журавка, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Между 01.1897 и 05.1897 переехали сразу четыре семьи братьев Жоров Степан Косьмин, Семён Косьмин, Иван Косьмин, двух сестер Марфы Косьминой и Дарьи Косьминой и их мать Васса (Василиса) Герасимовна. Ис... Показать все
Рождение ребёнка
27.10.1897 ст.

Сын: Ярохин (Ерохов) Яков Тимофеевич

Мать ребёнка: Ярохина (Жорова) Марфа Косьмина (Кузьминична)

Журавка, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
07.07.1905 ст.

Дочь: (Ярохина - Ерохова) Ольга Тимофеевна

Мать ребёнка: Ярохина (Жорова) Марфа Косьмина (Кузьминична)

Журавка, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
12.06.1907 ст.

Дочь: (Ярохина - Ерохова) Анна Тимофеевна

Мать ребёнка: Ярохина (Жорова) Марфа Косьмина (Кузьминична)

Журавка, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
04.09.1909 ст.

Сын: Ярохин (Ерохов) Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Ярохина (Жорова) Марфа Косьмина (Кузьминична)

Журавка, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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