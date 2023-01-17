Остафьева Фекла Козминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Остафьева Фекла Козминична

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Место рождения

Мамадыш, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1718 г.р.

Дети

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Мамадыш, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1744

Сын: Остафьев Василий Иванович

Отец ребёнка: Остафьев Иван Самойлович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Остафьев Иван Самойлович

Смерть
Неизвестно
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