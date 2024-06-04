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Бабин Терентий Тимофеев

Место рождения

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1835

Дата смерти

После 1878

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Бабин Тимофей Петров

Мать: Бабина Сиклитикия Петрова (Иванова)

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
1856

Жена: Бабина (Чиркова) Феодосия Ельферьева

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1865

Дочь: (Бабина) Марфа Терентьева

Мать ребёнка: Бабина (Чиркова) Феодосия Ельферьева

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1878

Сын: Бабин Николай Терентьев

Мать ребёнка: Бабина (Чиркова) Феодосия Ельферьева

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1878

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