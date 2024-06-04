Бабин Терентий Тимофеев
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смертиПосле 1878
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1856
Рождение ребёнка
Около 1865
Дочь: (Бабина) Марфа Терентьева
Мать ребёнка: Бабина (Чиркова) Феодосия Ельферьева
Рождение ребёнка
Около 1878
Мать ребёнка: Бабина (Чиркова) Феодосия Ельферьева
Смерть
После 1878