Бизяева (Федякина) Анна Федоровнв
Место рождения
Дата рожденияОколо 1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1908
Рождение ребёнка
12.06.1911
Отец ребёнка: Бизяев Мирон Сергеевич
Рождение ребёнка
09.09.1913
Дочь: Бизяева Вера Мироновна
Отец ребёнка: Бизяев Мирон Сергеевич
Смерть
Неизвестно