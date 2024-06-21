Бизяева (Федякина) Анна Федоровнв Около 1889 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бизяева (Федякина) Анна Федоровнв

Место рождения

Булдакова, Инсарский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

Около 1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1887 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Булдакова, Инсарский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Около 1908

Муж: Бизяев Мирон Сергеевич

Рождение ребёнка
12.06.1911

Сын: Бизяев Иван Миронович

Отец ребёнка: Бизяев Мирон Сергеевич

Рождение ребёнка
09.09.1913

Дочь: Бизяева Вера Мироновна

Отец ребёнка: Бизяев Мирон Сергеевич

Смерть
Неизвестно

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