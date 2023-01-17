Кудымов Тимофей Дмитриевич
Место рождениядеревня Гуменцева (Гуменский поселок № 109), Верхотурский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Дата рождения30.07.1913
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
30.07.1913
Отец: Кудымов Дмитрий Зиновьевич
Мать: не указана
деревня Гуменцева (Гуменский поселок № 109), Верхотурский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Ныне урочище Гуменцева на территории Усть-Салдинского территориального управления Администрации городского округа Верхотурский, Свердловская область, РФ
Призыв на военную службу
?.08.1935
Красноуральск, Красноуральск, Свердловская область
Призван Красноуральский ГВК Свердловская область из Кондинского района Омская область.
Военная служба
С 22.04.1943
1-я гвардейская армия Юго-Западный фронт
В звании младшего лейтенанта прибыл в 557-й стрелковый Мазурский полк 153-я Смоленская Краснознаменная ордена Кутузова стрелковая дивизия (второе формирование)/170-й гвардейский стрелковый полк 57-я г... Показать все
Военная служба
До ?.04.1943
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Выбыл из 1 Московское ПМУ/1-е Московское пулеметное училище, место дислокации – г. Рязань Рязанская область.
Военная награда
1945
За участие в Великой Отечественной войне Указом Президиума Верховного Совета СССР от 09.05.1945 г. награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
Военная служба
13.03.1952
Дата окончания службы: 13.03.1952.
Смерть
Неизвестно