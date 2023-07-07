Батакова Ирина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Батакова) Евгения Дмитриевна
Отец ребёнка: Батаков Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
24.05.?
Дочь: (Батакова) Валерия Дмитриевна
Отец ребёнка: Батаков Дмитрий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно