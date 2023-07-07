Батакова Ирина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батакова Ирина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Батакова) Евгения Дмитриевна

Отец ребёнка: Батаков Дмитрий Николаевич

Рождение ребёнка
24.05.?

Дочь: (Батакова) Валерия Дмитриевна

Отец ребёнка: Батаков Дмитрий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Батаков Дмитрий Николаевич

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