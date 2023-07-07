Батаков Дмитрий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батаков Дмитрий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.08.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1980

Отец: Батаков Николай

Мать: Батакова Рая .

Рождение ребёнка
24.05.?

Дочь: Валерия Дмитриевна

Мать ребёнка: Батакова Ирина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евгения Дмитриевна

Мать ребёнка: Батакова Ирина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Батакова Ирина Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Майкоп, город Майкоп, Республика Адыгея (Адыгея)
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