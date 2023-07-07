Батаков Дмитрий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.08.1980
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1980
Отец: Батаков Николай
Мать: Батакова Рая .
Рождение ребёнка
24.05.?
Дочь: Валерия Дмитриевна
Мать ребёнка: Батакова Ирина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евгения Дмитриевна
Мать ребёнка: Батакова Ирина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Майкоп, город Майкоп, Республика Адыгея (Адыгея)