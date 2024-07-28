Полевик Зиновия Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1849
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полевик Гавриил Ульянович
Отец ребёнка: Полевик Ульян Иоанникеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никипорец (Полевик) Мария Ульяновна
Отец ребёнка: Полевик Ульян Иоанникеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.03.1849 ст.
Дочь: Полевик Дарья Ульяновна
Отец ребёнка: Полевик Ульян Иоанникеевич
Смерть
После 1849