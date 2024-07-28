Полевик Зиновия Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полевик Зиновия Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1849

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полевик Гавриил Ульянович

Отец ребёнка: Полевик Ульян Иоанникеевич

Иваньков, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никипорец (Полевик) Мария Ульяновна

Отец ребёнка: Полевик Ульян Иоанникеевич

Иваньков, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полевик Ульян Иоанникеевич

Рождение ребёнка
19.03.1849 ст.

Дочь: Полевик Дарья Ульяновна

Отец ребёнка: Полевик Ульян Иоанникеевич

Иваньков, Чернігівська область
Смерть
После 1849
Иваньков, Чернігівська область

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