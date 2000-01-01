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Ohanyan Nerses

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Место рождения

Goris, Armenia

Дата рождения

1851

Дата смерти

1906

Пол

Мужской

Отец

Между 1805 и 1807 г.р.

Мать

1837 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Ohan

Мать: Zani

Goris, Armenia
Смерть
1906
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