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Ohanyan Nerses
Ohanyan Nerses
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Место рождения
Goris, Armenia
Дата рождения
1851
Дата смерти
1906
Пол
Мужской
Отец
Ohan
Между 1805 и 1807 г.р.
Мать
Zani
1837 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец:
Ohan
Мать:
Zani
Goris, Armenia
Смерть
1906
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