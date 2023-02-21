Zani — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Zani

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1851

Сын: Ohanyan Nerses

Отец ребёнка: Ohan

Goris, Armenia
Рождение ребёнка
1862

Сын: Ohanyan Hayrapet

Отец ребёнка: Ohan

Goris, Armenia
Рождение ребёнка
1865

Сын: Alkhasyants David

Отец ребёнка: Ohan

Goris, Armenia
Смерть
Неизвестно
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