Zani
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1851
Сын: Ohanyan Nerses
Отец ребёнка: Ohan
Goris, Armenia
Рождение ребёнка
1862
Сын: Ohanyan Hayrapet
Отец ребёнка: Ohan
Goris, Armenia
Рождение ребёнка
1865
Сын: Alkhasyants David
Отец ребёнка: Ohan
Goris, Armenia
Смерть
Неизвестно