(Михайлова) Евфросиния Михайловна
Место рождения
Дата рождения1788 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.02.1807 ст.
Рождение ребёнка
03.11.1807 ст.
Дочь: Герасимова (Евсеева) Неонила Гурьевна
Отец ребёнка: Герасимов Гурий Евсеевич
Рождение ребёнка
1809 ст.
Сын: Герасимов-Лаптев (Евсеев) Дмитрий Гурьевич
Отец ребёнка: Герасимов Гурий Евсеевич
Рождение ребёнка
08.05.1811 ст.
Сын: Герасимов (Евсеев) Николай Гурьевич
Отец ребёнка: Герасимов Гурий Евсеевич
Рождение ребёнка
1815 ст.
Дочь: Герасимова (Евсеева) Ефимия Гурьевна
Отец ребёнка: Герасимов Гурий Евсеевич
Рождение ребёнка
13.02.1819 ст.
Сын: Герасимов (Евсеев) Феодор Гурьевич
Отец ребёнка: Герасимов Гурий Евсеевич
Рождение ребёнка
07.11.1820 ст.
Дочь: Герасимова (Евсеева) Стефанида Гурьевна
Отец ребёнка: Герасимов Гурий Евсеевич
Смерть
Неизвестно