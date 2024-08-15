(Михайлова) Евфросиния Михайловна 1788 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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(Михайлова) Евфросиния Михайловна

Место рождения

Черки-Бибкеево, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1788 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Черки-Бибкеево, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
10.02.1807 ст.

Муж: Герасимов Гурий Евсеевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.11.1807 ст.

Дочь: Герасимова (Евсеева) Неонила Гурьевна

Отец ребёнка: Герасимов Гурий Евсеевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1809 ст.

Сын: Герасимов-Лаптев (Евсеев) Дмитрий Гурьевич

Отец ребёнка: Герасимов Гурий Евсеевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.05.1811 ст.

Сын: Герасимов (Евсеев) Николай Гурьевич

Отец ребёнка: Герасимов Гурий Евсеевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1815 ст.

Дочь: Герасимова (Евсеева) Ефимия Гурьевна

Отец ребёнка: Герасимов Гурий Евсеевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.02.1819 ст.

Сын: Герасимов (Евсеев) Феодор Гурьевич

Отец ребёнка: Герасимов Гурий Евсеевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.11.1820 ст.

Дочь: Герасимова (Евсеева) Стефанида Гурьевна

Отец ребёнка: Герасимов Гурий Евсеевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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