Иванов Алексей Иванович
Место рождения
Дата рождения1721 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
15.01.1741 ст.
Рождение ребёнка
16.09.1748 ст.
Дочь: Иванова Ефимия Алексеевна
Мать ребёнка: Константинова Ефимия Константиновна
Рождение ребёнка
19.09.1749 ст.
Мать ребёнка: Константинова Ефимия Константиновна
Рождение ребёнка
08.11.1759 ст.
Мать ребёнка: Константинова Ефимия Константиновна
Смерть
Неизвестно