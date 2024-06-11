Иванов Алексей Иванович 1721 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Иванов Алексей Иванович

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1721 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Константинова Ефимия Константиновна

Бракосочетание
15.01.1741 ст.

Жена: Константинова Ефимия Константиновна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.09.1748 ст.

Дочь: Иванова Ефимия Алексеевна

Мать ребёнка: Константинова Ефимия Константиновна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.09.1749 ст.

Сын: Иванов Трофим Алексеевич

Мать ребёнка: Константинова Ефимия Константиновна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.11.1759 ст.

Сын: Иванов Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Константинова Ефимия Константиновна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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