Стёпкин Игорь Анатольевич
Место рожденияг. Мытищи, Россия
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
г. Мытищи, Россия
Образование
С 01.09.1970 по 1980
г.Мытищи
средняя школа №23
Военная служба
С ?.04.1981 по ?.05.1984
Камчатка, Россия
ТОГЭ
Бракосочетание
30.?.1985
Жена: скрыто настройками приватности
г. Мытищи, Россия
Рождение ребёнка
02.06.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Мытищи, Россия
Рождение ребёнка
17.07.2004
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Москва, Россия
Место жительства
Неизвестно