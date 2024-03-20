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Стёпкин Игорь Анатольевич

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Место рождения

г. Мытищи, Россия

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1932 г.р.

Мать

1937 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Стёпкин Анатолий Иванович

Мать: Стёпкина Надежда Петровна

г. Мытищи, Россия
Образование
С 01.09.1970 по 1980
г.Мытищи
средняя школа №23
Военная служба
С ?.04.1981 по ?.05.1984
Камчатка, Россия
ТОГЭ
Бракосочетание
30.?.1985

Жена: скрыто настройками приватности

г. Мытищи, Россия
Рождение ребёнка
02.06.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Мытищи, Россия
Рождение ребёнка
17.07.2004

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, Россия
Место жительства
Неизвестно
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