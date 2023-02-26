Разумов Евдоким Никитин
Место рожденияд.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рожденияДо 1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
До 1892
Отец: Разумов Никита
Мать: не указана
д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
02.03.1912
Мать ребёнка: Разумова Пелагея Иванова
д.Спас Перемышльского уезда Тульской губ.
Рождение ребёнка
20.10.1915
Дочь: Параскева Евдокимова
Мать ребёнка: Разумова Пелагея Иванова
д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Разумова Пелагея Иванова
Смерть
Неизвестно