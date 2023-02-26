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Разумов Евдоким Никитин

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Место рождения

д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

До 1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1892

Отец: Разумов Никита

Мать: не указана

д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
02.03.1912

Сын: Разумов Иван Евдокимов

Мать ребёнка: Разумова Пелагея Иванова

д.Спас Перемышльского уезда Тульской губ.
Рождение ребёнка
20.10.1915

Дочь: Параскева Евдокимова

Мать ребёнка: Разумова Пелагея Иванова

д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Разумова Пелагея Иванова

Смерть
Неизвестно
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