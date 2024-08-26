Коченкова Татьяна Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Фёдор
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1902
Дочь: (Коченкова) Анна Васильевна
Отец ребёнка: Коченков Василий Иванович
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Коченков Василий Иванович
Рождение ребёнка
1910
Сын: Коченков Василий Васильевич
Отец ребёнка: Коченков Василий Иванович
Рождение ребёнка
06.01.1914
Дочь: Соколова (Коченкова) Апполинария Васильевна
Отец ребёнка: Коченков Василий Иванович
Смерть
Неизвестно