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Коченкова Татьяна Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Фёдор

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коченков Василий Иванович

Место жительства
Неизвестно
Маслово, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1902

Дочь: (Коченкова) Анна Васильевна

Отец ребёнка: Коченков Василий Иванович

Маслово, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Коченков Иван Васильевич

Отец ребёнка: Коченков Василий Иванович

Маслово, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Коченков Василий Васильевич

Отец ребёнка: Коченков Василий Иванович

Маслово, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.01.1914

Дочь: Соколова (Коченкова) Апполинария Васильевна

Отец ребёнка: Коченков Василий Иванович

Маслово, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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