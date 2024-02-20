Кириченко/Кириленко/ Елена
Место рожденияРоссия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Дата рожденияОколо 1765
Дата смертиПосле 1815
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1765
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Рождение ребёнка
Около 1793
Сын: Кириченко /кириленко/ Даниил Емельянович
Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Емельян Кириллович
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Бракосочетание
До 1793
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Рождение ребёнка
Около 1795
Дочь: Ксения Емельянова
Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Емельян Кириллович
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Смерть
После 1815
Россия Киевская губ.,Васильевский уезд с.Гребенки
Похороны
Неизвестно
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд д.Гребенки