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Кириченко/Кириленко/ Елена

Место рождения

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки

Дата рождения

Около 1765

Дата смерти

После 1815

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Кириченко /кириленко/ Даниил Емельянович

Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Емельян Кириллович

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Бракосочетание
До 1793

Муж: Кириленко / Кириченко / Емельян Кириллович

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Рождение ребёнка
Около 1795

Дочь: Ксения Емельянова

Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Емельян Кириллович

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Смерть
После 1815
Россия Киевская губ.,Васильевский уезд с.Гребенки
Похороны
Неизвестно
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд д.Гребенки
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