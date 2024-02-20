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Кириленко / Кириченко / Емельян Кириллович

Место рождения

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки

Дата рождения

Около 1760

Дата смерти

После 1815

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760

Отец: Кириленко / Кириченко / Кирилл Кириченко //

Мать: ?

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Кириченко /кириленко/ Даниил Емельянович

Мать ребёнка: Кириченко/кириленко/ Елена

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Бракосочетание
До 1793

Жена: Кириченко/кириленко/ Елена

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Рождение ребёнка
Около 1795

Дочь: Ксения Емельянова

Мать ребёнка: Кириченко/кириленко/ Елена

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Смерть
После 1815
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Похороны
Неизвестно
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд , с.Гребенки
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