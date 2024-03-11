Акилина Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Мать: Меланья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1772
Сын: Кирилл Акимович
Отец ребёнка: Аким Севостьянович
Рождение ребёнка
1775
Сын: Матвей Акимович
Отец ребёнка: Аким Севостьянович
Рождение ребёнка
1776
Сын: Кузьма Акимович
Отец ребёнка: Аким Севостьянович
Рождение ребёнка
1779
Сын: Петр Акимович
Отец ребёнка: Аким Севостьянович
Рождение ребёнка
1781
Сын: Игнат Акимович
Отец ребёнка: Аким Севостьянович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Аким Севостьянович
Смерть
Неизвестно