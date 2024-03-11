Акилина Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акилина Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: не указан

Мать: Меланья Тимофеевна

Рождение ребёнка
1772

Сын: Кирилл Акимович

Отец ребёнка: Аким Севостьянович

Рождение ребёнка
1775

Сын: Матвей Акимович

Отец ребёнка: Аким Севостьянович

Рождение ребёнка
1776

Сын: Кузьма Акимович

Отец ребёнка: Аким Севостьянович

Рождение ребёнка
1779

Сын: Петр Акимович

Отец ребёнка: Аким Севостьянович

Рождение ребёнка
1781

Сын: Игнат Акимович

Отец ребёнка: Аким Севостьянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аким Севостьянович

Смерть
Неизвестно
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