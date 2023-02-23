Василиса
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Ульяна Ивановна
Отец ребёнка: Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Федосья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Васильевич
Смерть
Неизвестно