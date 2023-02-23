Василиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василиса

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Ульяна Ивановна

Отец ребёнка: Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Федосья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно
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