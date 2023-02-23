Дорогова (Баймат (Вдова)) Анна Аввакумовна

(Баймат (вдова)) Анна Аввакумовна
Место рожденияиз Кутуркуля
Дата рожденияОколо 1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1879
Отец: не указан
Мать: не указана
из Кутуркуля
Рождение ребёнка
23.12.1903
Дочь: Евгения Андреевна
Отец ребёнка: Дорогов Св 12.04.1906 Андрей Петрович
Рождение ребёнка
01.10.1906
Дочь: Таисия Андреевна
Отец ребёнка: Дорогов Св 12.04.1906 Андрей Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно