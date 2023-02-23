Дорогова (Баймат (Вдова)) Анна Аввакумовна

(Баймат (вдова)) Анна Аввакумовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Баймат (вдова)) Анна Аввакумовна

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Место рождения

из Кутуркуля

Дата рождения

Около 1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1874 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879

Отец: не указан

Мать: не указана

из Кутуркуля
Рождение ребёнка
23.12.1903

Дочь: Евгения Андреевна

Отец ребёнка: Дорогов Св 12.04.1906 Андрей Петрович

Рождение ребёнка
01.10.1906

Дочь: Таисия Андреевна

Отец ребёнка: Дорогов Св 12.04.1906 Андрей Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дорогов Св 12.04.1906 Андрей Петрович

Смерть
Неизвестно
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