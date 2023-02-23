Дивногорский Павел Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.08.1903
Дочь: Бычкова Александра Дивногорская
Мать ребёнка: Дивногорская Валентина Игнатьевна
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
г. Хвалынск
мещанин
Смерть
Неизвестно