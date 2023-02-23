Дивногорская Валентина Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дивногорская Валентина Игнатьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.08.1903

Дочь: Бычкова Александра Дивногорская

Отец ребёнка: Дивногорский Павел Александрович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дивногорский Павел Александрович

Смерть
Неизвестно
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