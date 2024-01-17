Фон-Бурмейстер Отто Георг
Место рожденияНе указано
Дата рождения1695
Дата смерти1760
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фон-Бурмейстер Отто Фромхольд
Мать ребёнка: Фон-Бурмейстер Анна Кристина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фон-Бурмейстер Кристиан Юрген
Мать ребёнка: Фон-Бурмейстер Анна Кристина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фон-Бурмейстер Карл Йоганн
Мать ребёнка: Фон-Бурмейстер Анна Кристина
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1760