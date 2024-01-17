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Фон-Бурмейстер Отто Георг

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1695

Дата смерти

1760

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695

Отец: Фон-Бурмейстер Магнус Кристоф

Мать: Фон-Бурмейстер (Веддеберг) Хедвиг София

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фон-Бурмейстер Отто Фромхольд

Мать ребёнка: Фон-Бурмейстер Анна Кристина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фон-Бурмейстер Кристиан Юрген

Мать ребёнка: Фон-Бурмейстер Анна Кристина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фон-Бурмейстер Карл Йоганн

Мать ребёнка: Фон-Бурмейстер Анна Кристина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фон-Бурмейстер Анна Кристина

Смерть
1760

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