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Карпенко Яков Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карпенко Елена Гавриловна

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
01.06.1880 ст.

Дочь: Белокур (Карпенко) Агриппина Яковлевна

Мать ребёнка: Карпенко Елена Гавриловна

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
15.03.1887 ст.

Дочь: (Карпенко) Дарья Яковлевна

Мать ребёнка: Карпенко Елена Гавриловна

Кровное, Сумська область
Восприемник
21.08.1901 ст.
Николаевка, Сумська область
Фадей Лонгинович Белокур
Восприемник
28.01.1903 ст.
Николаевка, Сумська область
Василий Яковлевич Пархоменко
Смерть
Неизвестно

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