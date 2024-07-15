Карпенко Яков Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.06.1880 ст.
Дочь: Белокур (Карпенко) Агриппина Яковлевна
Мать ребёнка: Карпенко Елена Гавриловна
Рождение ребёнка
15.03.1887 ст.
Дочь: (Карпенко) Дарья Яковлевна
Мать ребёнка: Карпенко Елена Гавриловна
Восприемник
21.08.1901 ст.
Фадей Лонгинович Белокур
Восприемник
28.01.1903 ст.
Василий Яковлевич Пархоменко
Смерть
Неизвестно