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Гурьянова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гурьянов Павел

Отец ребёнка: Гурьянов Ларион

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Гурьянова) Раиса

Отец ребёнка: Гурьянов Ларион

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гурьянов Лазарь

Отец ребёнка: Гурьянов Ларион

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гурьянов Яков

Отец ребёнка: Гурьянов Ларион

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гурьянов Дмитрий

Отец ребёнка: Гурьянов Ларион

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гурьянов Илья

Отец ребёнка: Гурьянов Ларион

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гурьянов Иван

Отец ребёнка: Гурьянов Ларион

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гурьянов Полуэкт

Отец ребёнка: Гурьянов Ларион

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гурьянов Ларион

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Самойлов (Гурьянова) Анна

Отец ребёнка: Гурьянов Ларион

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