Гурьянова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гурьянов Павел
Отец ребёнка: Гурьянов Ларион
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Гурьянова) Раиса
Отец ребёнка: Гурьянов Ларион
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гурьянов Лазарь
Отец ребёнка: Гурьянов Ларион
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гурьянов Яков
Отец ребёнка: Гурьянов Ларион
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гурьянов Дмитрий
Отец ребёнка: Гурьянов Ларион
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гурьянов Илья
Отец ребёнка: Гурьянов Ларион
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гурьянов Иван
Отец ребёнка: Гурьянов Ларион
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гурьянов Полуэкт
Отец ребёнка: Гурьянов Ларион
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гурьянов Ларион
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Самойлов (Гурьянова) Анна
Отец ребёнка: Гурьянов Ларион