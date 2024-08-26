Белкина Авдотья Родионовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1737
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Ревизская сказка 1763 г. Козловский уезд. РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 1407, стр. 188 (Архангельское на Токае). Взята в жены из села Косьмодемьяновского однодворческого.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1757
Сын: Белкин Лаврентий Пантелеевич
Отец ребёнка: Белкин Пантелей Захарович
Архангельское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Ревизская сказка 1763 г. Козловский уезд. РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 1407, стр. 188 (Архангельское на Токае).
Смерть
Неизвестно