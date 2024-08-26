Белкина Авдотья Родионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белкина Авдотья Родионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1741 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Ревизская сказка 1763 г. Козловский уезд. РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 1407, стр. 188 (Архангельское на Токае). Взята в жены из села Косьмодемьяновского однодворческого.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белкин Пантелей Захарович

Рождение ребёнка
Вычислено 1757

Сын: Белкин Лаврентий Пантелеевич

Отец ребёнка: Белкин Пантелей Захарович

Архангельское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Ревизская сказка 1763 г. Козловский уезд. РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 1407, стр. 188 (Архангельское на Токае).
Смерть
Неизвестно

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