Балакина Екатерина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.08.1899
Дочь: Симонова (Балакина) Наталья Гавриловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
03.02.1914
Дочь: Федорахина (Балакина) Мария Гавриловна
Отец ребёнка: Балакин Гаврил Дмитриевич
Смерть
Неизвестно