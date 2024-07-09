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Балакина Екатерина Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.08.1899

Дочь: Симонова (Балакина) Наталья Гавриловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
03.02.1914

Дочь: Федорахина (Балакина) Мария Гавриловна

Отец ребёнка: Балакин Гаврил Дмитриевич

Смерть
Неизвестно

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