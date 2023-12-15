Симонова (Балакина) Наталья Гавриловна
Место рожденияСвердловская область д. Балакино Верхнесалдинского района
Дата рождения22.08.1899
Дата смерти06.07.1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1899
Отец: не указан
Мать: Балакина КЛАВДИЯ
Свердловская область д. Балакино Верхнесалдинского района
Рождение ребёнка
1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Свердловская область г. Верхняя Салда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Устинова Галина Ивановна
Отец ребёнка: Симонов Иван
Свердловская область г. Верхняя Салда
Смерть
06.07.1971
Свердловская область г. Верхняя Салда