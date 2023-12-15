Симонова (Балакина) Наталья Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСимонова (Балакина) Наталья Гавриловна

Симонова (Балакина) Наталья Гавриловна

Место рождения

Свердловская область д. Балакино Верхнесалдинского района

Дата рождения

22.08.1899

Дата смерти

06.07.1971

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1899

Отец: не указан

Мать: Балакина КЛАВДИЯ

Свердловская область д. Балакино Верхнесалдинского района
Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Свердловская область г. Верхняя Салда
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Устинова Галина Ивановна

Отец ребёнка: Симонов Иван

Свердловская область г. Верхняя Салда
Смерть
06.07.1971
Свердловская область г. Верхняя Салда
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close