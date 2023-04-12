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Вдовин Тимофей Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1892

Пол

Мужской

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1892

Отец: Вдовин Пётр Васильевич

Мать: Вловина Акилина Лаврентьевна

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