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Вдовин Тимофей Петрович
Вдовин Тимофей Петрович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
23.02.1892
Пол
Мужской
Отец
Вдовин Пётр Васильевич
Мать
Вловина (Брусянцева) Акилина Лаврентьевна
Дети
Не указаны
Добавил:
MV
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1892
Отец:
Вдовин Пётр Васильевич
Мать:
Вловина Акилина Лаврентьевна
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