Смирнова (Кумкова) Вера Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1942
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942
Отец: Тихон
Мать: не указана
Бракосочетание
16.12.1965
Отделом ЗАГСа Кировского райисполкома города Свердловска
Рождение ребёнка
28.09.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Смирнов Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
02.02.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Смирнов Владимир Николаевич
Развод
25.05.1981
ЗАГС Октябрьского района г. Свердловска