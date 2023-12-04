Смирнова (Кумкова) Вера Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Кумкова) Вера Тихоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1942

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1938 г.р.

Дети

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Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942

Отец: Тихон

Мать: не указана

Бракосочетание
16.12.1965

Муж: Смирнов Владимир Николаевич

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Отделом ЗАГСа Кировского райисполкома города Свердловска
Рождение ребёнка
28.09.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смирнов Владимир Николаевич

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.02.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смирнов Владимир Николаевич

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Развод
25.05.1981

Муж: Смирнов Владимир Николаевич

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
ЗАГС Октябрьского района г. Свердловска

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