(Putkonen) Ewa Tr
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.02.1833
Муж: Posti Johann (Юган)
Молосковицы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Posti Андрус
Отец ребёнка: Posti Johann (Юган)
Старые Бегуницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно