(Putkonen) Ewa Tr — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Putkonen) Ewa Tr

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1817 г.р.

Дети

Около 1833 г.р.

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.02.1833

Муж: Posti Johann (Юган)

Молосковицы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Posti Андрус

Отец ребёнка: Posti Johann (Юган)

Старые Бегуницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно
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