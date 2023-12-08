Цибиков Владимир Григорьевич 07.12.1958 — найти родственников по фамилии на Familio
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Цибиков Владимир Григорьевич

Место рождения

Асбест, Асбестовский, Свердловская область

Дата рождения

07.12.1958

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1931 г.р.

Мать

1935 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1958

Отец: Цибиков Григорий

Мать: Цибикова (Малков) Елена Михайловна

Асбест, Асбестовский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Асбест, Асбестовский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Асбест, Асбестовский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно

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