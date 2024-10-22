Бердников Аникей Ларионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБердников Аникей Ларионович

Бердников Аникей Ларионович

Место рождения

Новый Пьяный Бор

Дата рождения

1686

Дата смерти

1760

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1686

Отец: Бердников Ларион

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бердникова Арина Петровна

Рождение ребёнка
1720

Сын: Бердников Федор Аникеевич

Мать ребёнка: Бердникова Арина Петровна

Рождение ребёнка
1722

Дочь: Федорова (Бердникова) Евдокия Аникеевна

Мать ребёнка: Бердникова Арина Петровна

Рождение ребёнка
1732

Сын: Бердников Алексей Аникеевич

Мать ребёнка: Бердникова Арина Петровна

Рождение ребёнка
1735

Сын: Бердников Захар Аникеевич

Мать ребёнка: Бердникова Арина Петровна

Смерть
1760

Мы используем куки для улучшения работы сайта.