Бердников Аникей Ларионович
Место рожденияНовый Пьяный Бор
Дата рождения1686
Дата смерти1760
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1686
Отец: Бердников Ларион
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1720
Сын: Бердников Федор Аникеевич
Мать ребёнка: Бердникова Арина Петровна
Рождение ребёнка
1722
Дочь: Федорова (Бердникова) Евдокия Аникеевна
Мать ребёнка: Бердникова Арина Петровна
Рождение ребёнка
1732
Сын: Бердников Алексей Аникеевич
Мать ребёнка: Бердникова Арина Петровна
Рождение ребёнка
1735
Сын: Бердников Захар Аникеевич
Мать ребёнка: Бердникова Арина Петровна
Смерть
1760