Марья Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1803
Сын: Козьма Иванов
Отец ребёнка: Иван Егоров
Нармонка, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Егоров
Смерть
Неизвестно