Спицына Клавдия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спицына Клавдия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

оБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Стефан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спицын Тимофей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Спицына) Хиония

Отец ребёнка: Спицын Тимофей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Отрохова (Спицына) Христина

Отец ребёнка: Спицын Тимофей

Рождение ребёнка
05.02.1888

Дочь: (Спицына) Евдокия

Отец ребёнка: Спицын Тимофей

Рождение ребёнка
01.10.1889

Дочь: (Спицына) Устинья

Отец ребёнка: Спицын Тимофей

Рождение ребёнка
25.12.1893

Дочь: (Спицына) Анастасия

Отец ребёнка: Спицын Тимофей

Смерть
Неизвестно

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