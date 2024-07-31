Спицына Клавдия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Стефан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Спицын Тимофей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Спицына) Хиония
Отец ребёнка: Спицын Тимофей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Отрохова (Спицына) Христина
Отец ребёнка: Спицын Тимофей
Рождение ребёнка
05.02.1888
Дочь: (Спицына) Евдокия
Отец ребёнка: Спицын Тимофей
Рождение ребёнка
01.10.1889
Дочь: (Спицына) Устинья
Отец ребёнка: Спицын Тимофей
Рождение ребёнка
25.12.1893
Дочь: (Спицына) Анастасия
Отец ребёнка: Спицын Тимофей
Смерть
Неизвестно