Есина (Рыкалова) Анна Артемьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Есина (Рыкалова) Анна Артемьевна

Место рождения

Русская Чебоксарка, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

02.07.1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1898

Отец: Рыкалов Артемий Герасимович

Мать: Рыкалова (Сухорукова) Дарья Павловна

Русская Чебоксарка, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Есина) Неизвестно Васильевна

Отец ребёнка: Есин Василий Игнатьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Есина) Зоя Васильевна

Отец ребёнка: Есин Василий Игнатьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Есин Василий Игнатьевич

Рождение ребёнка
08.11.1918

Дочь: (Есина) Стефанида Васильевна

Отец ребёнка: Есин Василий Игнатьевич

Смерть
Неизвестно

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