Есина (Рыкалова) Анна Артемьевна
Место рождения
Дата рождения02.07.1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1898
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Есина) Неизвестно Васильевна
Отец ребёнка: Есин Василий Игнатьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Есина) Зоя Васильевна
Отец ребёнка: Есин Василий Игнатьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.11.1918
Дочь: (Есина) Стефанида Васильевна
Отец ребёнка: Есин Василий Игнатьевич
Смерть
Неизвестно