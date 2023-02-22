Горборуков Константин Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.09.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.09.2007
Дочь: Горборукова Арина Константиновна
Мать ребёнка: Горборукова Татьяна Юрьевна
Рождение ребёнка
14.09.2011
Дочь: Горборукова Наталия Константиновна
Мать ребёнка: Горборукова Татьяна Юрьевна
Бракосочетание
Неизвестно