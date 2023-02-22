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Горборуков Константин Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1983

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.09.2007

Дочь: Горборукова Арина Константиновна

Мать ребёнка: Горборукова Татьяна Юрьевна

Рождение ребёнка
14.09.2011

Дочь: Горборукова Наталия Константиновна

Мать ребёнка: Горборукова Татьяна Юрьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горборукова Татьяна Юрьевна

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