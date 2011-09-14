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Горборукова Наталия Константиновна
Горборукова Наталия Константиновна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.09.2011
Пол
Женский
Отец
Горборуков Константин Константинович
1983 г.р.
Мать
Горборукова (Кошель) Татьяна Юрьевна
1983 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.2011
Отец:
Горборуков Константин Константинович
Мать:
Горборукова Татьяна Юрьевна
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