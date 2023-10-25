Кэмпбелл Джеймс Халден Адаир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКэмпбелл Джеймс Халден Адаир

Кэмпбелл Джеймс Халден Адаир

avatar

Место рождения

г. Бонхилл, Западный Данбартоншир, Шотландия, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии

Дата рождения

01.10.1893

Дата смерти

08.09.1945

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1896 г.р.

Дети

Около 1925 г.р.

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1893

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Бонхилл, Западный Данбартоншир, Шотландия, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии
Бракосочетание
12.11.1922

Жена: Кемпбелл Екатерина Павловна

Рождение ребёнка
Около 1925

Сын: Кэмпбелл Мелфорт

Мать ребёнка: Кемпбелл Екатерина Павловна

Смерть
08.09.1945
г. Мидхерст, Западный Суссекс, Англия, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close