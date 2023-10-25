Кэмпбелл Джеймс Халден Адаир
Место рожденияг. Бонхилл, Западный Данбартоншир, Шотландия, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии
Дата рождения01.10.1893
Дата смерти08.09.1945
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1893
г. Бонхилл, Западный Данбартоншир, Шотландия, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии
Бракосочетание
12.11.1922
Рождение ребёнка
Около 1925
Сын: Кэмпбелл Мелфорт
Мать ребёнка: Кемпбелл Екатерина Павловна
Смерть
08.09.1945
г. Мидхерст, Западный Суссекс, Англия, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии