Параскева Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818
Сын: Агафон Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Николаевич
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Марина Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яков Николаевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно