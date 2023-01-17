Параскева Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскева Никифоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1787 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Сын: Агафон Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Николаевич

Белое, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Марина Яковлевна

Отец ребёнка: Яков Николаевич

Белое, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков Николаевич

Место жительства
Неизвестно
Белое, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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